Denunce ginnaste, il procuratore Fgi: "Almeno un mese per le risposte"

L'indagine interna avviata dal procuratore della Fgi, Michele Rossetti, all'Accademia di ginnastica ritmica non arriverà a dare verdetti prima di un mese. Lo ha detto lo stesso Rossetti, spiegando che "stiamo ascoltando tutti coloro che ruotano attorno all'organizzazione e alla gestione del centro. Continueremo ad ascoltare le atlete e coloro che hanno messo piede a qualunque titolo nella struttura. Siamo in una fase conoscitiva, stiamo capendo ciò che avviene o è avvenuto e il metodo, organizzativo ed educativo, che viene applicato. Come ho trovato le ragazze? Sicuramente sono state travolte da un evento inaspettato"