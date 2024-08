Gather Festival con Jorginho: tre giorni dedicati al benessere

L'EVENTO

Il festival che celebra il benessere in tutte le sue declinazioni

© Ufficio Stampa Si è tenuta dal 19 al 21 luglio la prima edizione di Gather Festival, tre giorni e tre notti di full immersion per celebrare il benessere in tutte le sue forme, la community e la conoscenza nelle sue molteplici sfaccettature. Cornice di questa esperienza culturale, unica nel suo genere, il Parco Archeologico di Selinunte, uno dei luoghi più belli e suggestivi d’Europa, dove selezionati ospiti hanno potuto fare networking, imparare e rilassarsi. Di giorno masterclass culturali, e non solo, tenute da esperti leader nel loro ambito e relatori internazionali, tra cui Jorginho il campione d’Europa e socio di Gather Investing.

Di notte il sound di alcuni dei migliori DJ del panorama musicale internazionale, da Guy Gerber anche lui socio di Gather, che ha curato la musica nei minimi dettagli al duo Giolì e Assia, che hanno suonato in un’atmosfera suggestiva e ritmata, sullo sfondo delle incredibili rovine greche. L’obiettivo di Gather Festival è stato quello di creare una community autentica e di grande rilevanza attraverso experience senza precedenti, con la mission di educare e ispirare persone provenienti da tutto il mondo a migliorare il proprio benessere fisico e mentale e lavorare per la propria libertà, non solo finanziaria.

Gather vuole abbattere le barriere all'investimento e creare opportunità uguali per tutti, così da chiudere il divario di investimento tra i generi. Il Festival ha rappresentato l’opportunità di incontro per tutti quelli che abbracciano valori quali la sostenibilità e l’inclusione, e che vogliono dare vita a qualcosa di nuovo, dando potere al fare e non solo al dire. Essere parte di un gruppo significa condividere momenti ed esperienze, è proprio in quest’ottica che Gather Festival ha proposto una gamma di attività, tra cui masterclass sportive e culturali ed eventi serali esclusivi. Tra i focus del Festival, l’Empowerment femminile, con talk che hanno portano alla riflessione su come consentire alle donne, attraverso l’istruzione e la comunità, di acquisire maggiore sicurezza quando si tratta di gestire il proprio denaro, un argomento che è sempre più all’interno del dibatto globale. Uno spazio lo ha avuto anche l’inclusione interculturale, con lo speech di Jorginho che ha presentato in questa occasione nuovi celebrity investors, tra cui Kalidou Koulibaly, campione d’Africa e uno dei suoi più cari amici, in rappresentanza della comunità islamica.

Una scelta non casuale quella del Parco Archeologico di Selinunte, un luogo fantastico capace di raccontare anima, storie, sapori e colori di un territorio, grande patrimonio culturale italiano, che vuole essere valorizzato e mostrato con orgoglio. Gli ospiti selezionati che hanno partecipato a Gather Festival hanno avuto modo di scoprire l’unicità della Sicilia, grazie anche alla partecipazione di produttori ed eccellenze, in un percorso dove sono state coinvolte figure rilevanti che contribuiscono allo sviluppo dell’economia locale, promuovendo un’attitudine responsabile nel rispetto dell’ambiente e della comunità.