Fioravanti cavalca l’onda del golf: il romano investe nel franchising di San Francisco Golf insieme a star dello sport

NON SOLO SURF

© Tommaso Geraci @waves.hunter APEX, un gestore di investimenti specializzato in sport, media e intrattenimento, ha annunciato oggi l'acquisizione strategica di una quota nel San Francisco Golf Team che partecipa al TGL, il nuovo campionato di golf in prima serata a sfondo tecnologico sviluppato da Tiger Woods e Rory McIlroy, che presenterà i migliori golfisti del mondo in Florida a partire dal gennaio 2025. La novità di questa operazione di investimento è la presenza di un gruppo di atleti investitori affiliati ad APEX. Tra questi Leonardo Fioravanti, il numero uno del surf italiano, affiancato da altre personalità di spicco come il pilota di F1 Alex Albon, il difensore del Manchester City John Stones e il surfista olimpico Kanoa Igarashi. Gli atleti avranno un ruolo attivo nell'espandere la fanbase della squadra e nel generare valore commerciale attraverso il loro pubblico. Parteciperanno agli eventi del TGL, tra cui tornei pro-am ed eventi di beneficenza presso la sede del TGL, aumentando il profilo e l'impegno della lega.

Ciò significa che Fioravanti, Albon, Stones e Igarashi faranno squadra con le superstar dell'NBA Stephen Curry, Klay Thompson e Andre Iguodala, che sono stati precedentemente annunciati come parte del primo gruppo di investimento, Avenue Sports Fund, guidato dal proprietario dei Milwaukee Bucks, Marc Lasry.

Il surfista Leo Fioravanti: "Sono entusiasta di investire nel franchising di San Francisco a fianco di investitori esperti come Marc Lasry, APEX e alcuni grandi atleti come Steph Curry. Sono un grande appassionato di golf e ho visto come i concetti tecnologici facciano crescere la popolarità di uno sport: è successo nel surf quando è stato costruito il Surf Ranch, a cui sono seguite numerose piscine a onde. Credo che TGL giocherà un ruolo importante nella crescita del golf e, di conseguenza, trasformerà questo progetto in un grande investimento".

Questo investimento si allinea con la partecipazione già detenuta da APEX nell'impresa TMRW Sports di Tiger Woods e Rory McIlroy: investendo a livello di team, l'azienda approfondisce il proprio impegno nel settore del golf orientato alla tecnologia, un'area di interesse chiave per la società. Antonio Cacorino, fondatore e CEO di APEX, ha commentato l'operazione: "Il nostro non è un investimento passivo. Il nostro obiettivo è quello di sfruttare le diverse fan base di vari sport per amplificare il prodotto unico di TGL e aumentarne la portata e la popolarità tra gli appassionati di golf e non. Vogliamo che TGL contribuisca alla crescita complessiva del golf, attirando nuovo pubblico e fidelizzando i fan tradizionali con il suo approccio tecnologico. Non vediamo l'ora di collaborare con Marc Lasry, Stephen Curry e gli altri giocatori NBA del gruppo di proprietà. Sono esperti nel coltivare grandi fanbase e, combinati con la nostra esperienza negli investimenti sportivi di alto livello e nell'innovazione tecnologica, forniremo al San Francisco Team un reale vantaggio competitivo, operativo e commerciale".

Nel 2024, APEX intende promuovere attivamente la squadra di San Francisco e il campionato, stringendo partnership e migliorando le prospettive commerciali della squadra. L'inizio del campionato è previsto per gennaio 2025.