Filippo Magnini e Giorgia Palmas sventano una rapina a Milano

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno bloccato oggi una ladra a Milano. Il campione di nuoto e la soubrette erano in un locale in corso Sempione, vicino all'Arco della pace, quando hanno sentito le urla di una passante a cui una donna stava cercando di rubare la borsa . La ladra ha cercato di scappare ma Magnini e Palmas l'hanno bloccata. Sono stati poi loro a chiamare la polizia che è arrivata sul posto. La vittima del tentato furto, una turista francese di 51 anni, li ha ringraziati . La ladra, cubana di 62 anni, è stata indagata in stato di libertà per tentato furto.

Il precedente

Questa non è stata l'unica volta in cui Magnini e Palmas hanno aiutato una persona in difficoltà. Il 7 luglio 2019 l'ex nuotatore aveva salvato un bagnante in pericolo nel mare davanti alla spiaggia di Villasimius in Sardegna. L'uomo stava rincorrendo a nuoto un gonfiabile che veniva portato via dal vento, quando si era trovato in difficoltà e gli amici con lui avevano iniziato a urlare chiedendo aiuto. Magnini, che stava nuotando insieme alla Palmas, era riuscito a raggiungerlo e a tenerlo a galla fino all'arrivo dei soccorsi.