FIFA 19, esulta la Germania: "MoAuba" campione mondiale  

«Vi prego non svegliatemi proprio adesso». Senza lacrime ma con un sorriso largo come tutta la O2 Arena di Londra, Mohammed Harkous, in arte 'MoAubameyang', questa mattina si sarà invece stropicciato gli occhi realizzando la materia reale del suo sogno: il tedesco è il nuovo campione della eWorld Cup di Fifa 19, in pratica il mondiale del videogame più amato del pianeta (trasmesso domenica pomeriggio su Italia 2). Nella finale cross console 'MoAuba' ha sfilato la coppa dal caveau di Mossad 'MsDossary' Aldossary, campione in carica. 3-2 il risultato del main event, dopo l'1-1 su Xbox (favorevole al saudita) e il 2-1 su Playstation, la casa del ragazzo del Werder Brema. FIFA 2019, il meglio della finale mondiale: MoAubameyang campione

Per il cinque volte campione della eBundesliga è il primo, vero acuto internazionale. Oltre la coppa, la gloria e l'impresa di aver portato la Germania per la prima volta in cima al mondo degli eGames, Mohammed ha incassato un assegno da 250 mila dollari (100 mila al secondo classificato). Non svegliatelo, ci penserà il direttore della sua banca a tirarlo giù dal letto.