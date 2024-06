Federazione Italiana Canoa Kayak, nuovo sponsor: Allianz fino al 2028

la partnership

© Ufficio Stampa Allianz e la Federazione Italiana Canoa Kayak hanno annunciato oggi l’accordo di sponsorizzazione che li vedrà insieme fino al 2028. Il gruppo assicurativo sarà “Sponsor di maglia” delle squadre nazionali italiane di canoa e kayak – senior e giovanili - che potranno così esporre sulle proprie maglie e sulle canoe azzurre il brand Allianz. Un accordo che vedrà Allianz S.p.A. accompagnare le gesta sportive dei canoisti italiani nei principali palcoscenici internazionali e sui campi gara dei Campionati Europei, Mondiali e coppe del mondo in tutte le discipline praticate dalla FICK: canoa slalom, canoa sprint, paracanoa, canoa polo, canoa discesa, canoa maratona, ocean racing, dragon boat e sup.

L'evento ufficiale per la presentazione della partnership si è svolto a Milano nell'Auditorium della Torre Allianz, alla presenza di un’ampia rappresentativa di atleti azzurri impegnati nella stagione sportiva internazionale che avrà il suo apice con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Presenti il neocampione Europeo della canoa slalom Giovanni De Gennaro, la medaglia d’argento di Tokyo 2020 Manfredi Rizza e il primo bronzo italiano nella storia delle Paralimpiadi a Tokyo Federico Mancarella.

In virtù dell’accordo il brand Allianz sarà visibile sulle uniformi da gara ufficiali, sui body e sulle canoe degli atleti azzurri, inoltre la compagnia assicurativa potrà realizzare shooting, campagne pubblicitarie e di comunicazione digitali con gli atleti. La partnership prevede anche la presenza di Allianz ai prossimi Campionati del mondo di canoa sprint e paracanoa in programma dal 20 al 24 agosto 2025 nella storica sede dell’Idroscalo di Milano.

Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak ha dichiarato: “Siamo davvero orgogliosi di affiancare il nostro nome, che rappresenta l’Italia nel mondo, a un partner prestigioso come Allianz che da sempre rappresenta valori come impegno, dinamismo, cura, passione, competenza e che sono anche i nostri valori. Una sinergia che sarà molto importante per la crescita del nostro movimento e che ci porterà a vivere momenti entusiasmanti di sport e di vita. Quello che faremo insieme è un percorso che parte da oggi e arriverà alle Olimpiadi di Los Angeles, passando per i Mondiali di Milano 2025, a dieci anni dall’ultima edizione, ma sarà soprattutto un investimento dedicato ai nostri giovani talenti che saranno le donne e gli uomini di domani”.

Maurizio Devescovi, direttore generale di Allianz S.p.A. ha commentato: “La partnership con la Federazione Italiana Canoa Kayak aggiunge un nuovo importante tassello all’impegno di Allianz al fianco dello sport azzurro. Crediamo fortemente nei valori che lo sport può trasmettere, in particolare alle giovani generazioni e abbiamo riconosciuto nell’impegno che la Federazione Italiana Canoa Kayak mette in campo – e non solo in acqua – un grande valore per la società civile, per la scuola, l’abbattimento delle barriere sociali e la protezione dell’ambiente”.