Fanano, il sogno continua: ora missione playoff

HOCKEY SU GHIACCIO

I gialloblu trascinati anche da Dany Bahar hanno raggiunto il primo obiettivo stagionale

© ufficio-stampa

Il sogno del Fanano continua. La squadra emiliana di hockey su ghiaccio, che dall'ultimo posto nel girone Ovest del campionato di IHL Division 1di qualche settimana fa è risalita fino a centrare i playoff, non vuole più fermarsi. Un miracolo sportivo che ha come protagonisti Dany Bahar e Manuel Tenca. Due amici, due imprenditori e due giocatori che hanno deciso di investire nel progetto: l'obiettivo è quello di portare i Miners ai vertici italiani.

Bahar, fondatore del marchio di automobili di lusso Ares, si è rimesso i pattini per aiutare la squadra a risalire in classifica. Lo svizzero, di origine turca, difensore prima linea, sta vivendo una seconda giovinezza ed è stato grande protagonista nell'ultima partita della Regular season contro l'Aosta. Discorso simile per Tenca, imprenditore nel campo dell'immobiliare di lusso con la sua The Great Living Estate, che si è immerso nel mondo Fanano sia come giocatore e sia come general manager.

Non solo grandi risultati sul ghiaccio, ma anche fuori visto che l'obiettivo è quello di avvicinare il pubblico e rendere le partite di hockey un evento in stile Nhl. Ora c'è la sfida contro il Feltre, al meglio delle tre, per continuare a sognare.