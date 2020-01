Europei pallanuoto: il Setterosa eliminato ai quarti 

L'Italia è stata eliminata dagli Europei femminili di pallanuoto in corso a Budapest. Il Setterosa è stato battuto nei quarti di finale dalla Russia col punteggio di 13-7 (3-2, 6-5, 10-6). Tutto rinviato anche per il pass Olimpico. Le azzurre avranno la possibilità di qualificarsi ai Giochi di Tokyo 2020 nel torneo in programma a Trieste dall'8 al 15 marzo.