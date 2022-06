Europei di scherma: l'Italia vince l'oro nella spada a squadre maschile

europei scherma

Gli azzurri tornano sul tetto d'Europa dopo 23 anni. Argento per le sciabolatrici. Italia prima nel medagliere con record: 14 podi

Impresa degli spadisti azzurri agli Europei di scherma di Antalya, in Turchia. Il quartetto composto da Andrea Santarelli, Federico Vismara, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini, ha vinto la medaglia d'oro nella prova a squadre battendo in finale Israele con il punteggio di 45-32. Di Davide Di Veroli la stoccata decisiva. Con l'argento delle sciabolatrici (Gregorio, Battiston, Criscio e Passaro), l'Italia chiude al primo posto del medagliere con 14 podi, record assoluto azzurro. © Getty Images

L'Italia non vinceva l'oro agli Europei nella prova a squadre di spada da Bolzano 1999. Gli azzurri hanno battuto la Repubblica Ceca nel tabellone dei 16 col punteggio di 45-34 e poi hanno superato nei quarti la Svizzera grazie a un'ottima ultima frazione di Davide Di Veroli che ha recuperato dal 34-38 al 45-41 finale mettendo a segno 11 stoccate che hanno permesso agli azzurri di raggiungere le semifinali. Qui altro match nel segno delle rimonte: la Francia dell'oro individuale Yannick Borel era sopra 30-23, ma gli azzurri non si sono arresi e con Gabriele Cimini, che ha realizzato un parziale di 9-4, hanno iniziato la rimonta, proseguita nel segno di Di Veroli che alla priorità ha messo la stoccata del 45-44. La finale è stata invece a senso unico, con i portacolori italiani in vantaggio dall'inizio alla fine, che hanno chiuso sul 45-32.

SCIABOLA, ARGENTO PER LA SQUADRA FEMMINILE

Medaglia d'argento per le sciabolatrici azzurre agli Europei. Rossella Gregorio, Michela Battiston, Martina Criscio ed Eloisa Passaro hanno comunque ottenuto un risultato che non arrivava dal 2001. L'oro è andato alla Francia, che ha dominato 45-23, ma in precedenza le azzurre si sono rese protagoniste di una bella gara che le ha portate meritatamente sul podio. Ai quarti le ragazze del CT Nicola Zanotti erano sotto 25-20 contro la Turchia, poi una grande prova di Rossella Gregorio, che fino a quel momento era stata tenuta a riposo, ha riportato la situazione in vantaggio per l'Italia, che ha chiuso 45-40. Grande prestazione di squadra in semifinale contro l'Ungheria, sconfitta 45-38.

L'Italia chiude così gli Europei di Antalya 2022 al primo posto del medagliere con 14 podi, record assoluto per una spedizione azzurra nella kermesse continentale. In Turchia sono stati conquistati quattro ori (con il fiorettista Daniele Garozzo, le squadre di fioretto femminile e maschile e quella di spada maschile), sette argenti (con Arianna Errigo nel fioretto, Luca Curatoli nella sciabola, Rossella Fiamingo nella spada, Tommaso Marini nel fioretto, Rossella Gregorio nella sciabola, la squadra delle spadiste e delle sciabolatrici) e tre bronzi (Alice Volpi nel fioretto femminile, la spadista Mara Navarria e il fiorettista Giorgio Avola).