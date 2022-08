Europei canottaggio: Soares primo squillo azzurro, è argento nel singolo pesi leggeri

© Getty Images

Dopo le cinque medaglie di ieri, prosegue l’ottimo Europeo di canottaggio per l’Italia a Monaco di Baviera. Subito un argento con Gabriel Soares che conquista il secondo posto nel singolo pesi leggeri confermando il risultato della rassegna 2021. Gara durissima in cui l’azzurro deve arrendersi solo allo strapotere del greco Papakonstantinou, bravo a gestire meglio le energie e ad uscire alla distanza. Bronzo per lo svizzero Struzina.