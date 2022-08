Canottaggio: Italia d'oro nel quattro di coppia e nei pesi leggeri maschile  

© Getty Images

Il sabato italiano dei Campionati Europei multi sport di Monaco di Baviera regala un'altra medaglia d’oro. Nel canottaggio Antonio Vicino, Martino Goretti, Niels Torre e Patrick Rocek trionfano nel quattro di coppia pesi leggeri maschile chiudendo la finale con il tempo di 6:17.83 davanti alla Germania (6:24.14). Oro sempre per gli uomini anche nel quattro di coppia tradizionale: Carucci, Panizza, Chiumento e Gentili battono la Polonia in 6:06.77. Tontodonati e Gobbi bronzo nel doppio femminile. Stessa medaglia per l’otto maschile.