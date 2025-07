Atletica, Desalu vince i 200 di Wetzlar in 20"12

Fausto Desalu conferma l'ottimo momento di forma palesato dall'inizio della stagione all'aperto vincendo i 200 metri del meeting di Wetzlar in Germania con il tempo di 20"12, suo miglior crono dell'anno a soli 4 centesimi dal personale di 20"08 realizzato l'anno scorso a La Chaux de Fonds in Svizzera. Nella manifestazione facente parte del circuito del Continental Tour, il velocista azzurro unico ad essere in eccellente condizione nel panorama nazionale, corre pure i 100 metri in 10"25, anche in questo caso a 4 centesimi dal proprio limite di 10"21.