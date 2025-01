Della Bordella: "È stata una vera avventura, chissà se qualcuno ci riproverà"

La Patagonia non ha più segreti per Matteo Della Bordella ma avventure sempre nuove da tentare certamente sì! L'ex presidente dei Ragni di Lecco, alpinista accademico del CAI, e i suoi compagni di cordata Mirco Grasso e Alessandro Baù hanno completato l'apertura di una nuova via sulla parete est dell'Aguja Val Biois, situata nella zona del Fitz Roy in Patagonia, affrontando condizioni estreme. Battezzata Quién sigue?" ("Chi segue?" o "Avanti il prossimo"), la nuova via si sviluppa su una parete dallo sviluppo continuativamente verticale di quasi cinquecento metri, con difficoltà di 7a e A1, presentando un carattere avventuroso che ne ha reso l'apertura particolarmente impegnativa.