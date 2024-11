Della Bordella: "Difficilissimo scegliere i migliori sei per la Patagonia. Ora si sale di livello!"

Dove osano le aquile? In Patagonia! Sta per diventare realtà il sogno dei sei giovani alpinisti italiani (due ragazzi e quattro ragazzi) che sono arrivati al fondo - ma sarebbe meglio dire al punto d'attacco - del progetto Eagle Team con il quale il Club Alpino Italiano ha posto le basi per la creazione di una vera e propria nazionale di alpinismo, ancorché priva delle connotazioni strettamente sportive e regolamentari che la disciplina stessa dell'alpinismo rifugge: per natura e per il suo strettissimo e "necessario" legame con un ambiente non assoggettabile a regole di sorta, che non siano quelle del buon senso da parte dei suoi adepti e praticanti. La spedizione guidata da Matteo Della Bordella (responsabile sul campo dell'intero progetto, fin dal suo varo un anno e mezzo fa) è stata giovedì 28 novembre presso la sede centrale del CAI nel centro di Milano. Al tavolo dei relatori, insieme al fortissimo alpiniista varesino (per così dire un habitué della Patagonia) il presidente generale del sodalizio Antonio Montani e quello del CAAI (Club Alpino Accademico Italiano), il biellese Mauro Penasa. In sala, insieme ai vari tutor che hanno affiancato Della Bordella nel percorso di formazione, i quindici finalisti del progetto (tra i quali sono stati scelti i sei alpinisti che voleranno in Patagonia alla fine del prossimo mese di gennaio), che rappresentano il prodotto finale (e l'élite) di un percorso di selezione partito dalle duecentocinquanta candidature iniziali e passato attraverso una prima scrematura a quaranta elementi. La spedizione in Patagonia scatterà giovedì 30 gennaio prossimo, avrà come base la cittadina di El Chaltén (dalla quale "muovono" tutte quelle dirette al gruppo del Fitz Roy e del mitico Cerro Torre) e durerà poco più di un mese: la sua conclusione è prevista domenica 2 marzo. I responsabili del progetto Eagle Team e della spedizione sulle Ande restano al momento giustamente abbottonati sui dettagli del progetto alpinistico che verrà perseguito ma l'idea iniziale è quella di tentare la ripetizione di una via di prestigio oppure di aprirne una nuova sulle montagne patagoniche, senza precludersi nulla in partenza, nemmeno... il Cerro Torre!