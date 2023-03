Daniele Scardina resta in coma, il manager: "Piccoli miglioramenti quotidiani"

L'AGGIORNAMENTO

Alessandro Cerchi, agente del pugile, ha aggiornato la situazione di King Toretto dopo il malore in allenamento.

Daniele Scardina è ancora in terapia intensiva all'ospedale Humatinas di Rozzano, nel milanese, dopo il malore che lo ha colpito in seguito all'allenamento. Alessandro Cerchi, manager del pugile, ha parlato delle condizioni di King Toretto: "Scardina è in coma indotto in questo momento, sempre stabile ma con piccoli miglioramenti quotidiani. Dobbiamo aspettare, ma questi piccoli segnali aiutano a sperare. Per il momento le notizie sono positive".

La ricostruzione - Daniele Scardina, alias King Toretto, ha accusato un malore al termine dell'allenamento di preparazione al prossimo impegno agonistico e d'urgenza, in codice rosso, è stato trasportato all'ospedale Humanitas di Rozzano. Operato d'urgenza alla testa, con un intervento "complesso" ma "tempestivo e tecnicamente riuscito", Scardina è in prognosi riservata in condizioni stabili, come confermato dal manager a Lapresse.