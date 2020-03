Coronavirus, Valentina Marchei fa da allenatrice ai suoi follower

In questi giorni in cui restare a casa è imperativo per evitare la diffusione del coronavirus, non è detto che si debba rinunciare all'esercizio fisico. Lo testimonia Valentina Marchei con un video in cui regala consigli ai suoi follower: addominali, flessioni e squat, un mix di esercizi per tenersi in forma con una allenatrice d'eccezione. Un'idea simpatica e utile per chi non vuole fermarsi pur restando nel proprio salotto.