Coronavirus, Abe a colloquio con Trump: "I Giochi si faranno"

OLIMPIADI

Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo le dichiarazioni del capo della Casa Bianca che ha avanzato l'ipotesi di un anno di rinvio dei Giochi olimpici di Tokyo 2020. Lo rivela Kyodo News sul proprio sito. Nella conversazione sull'epidemia di coronavirus, Abe e Trump hanno parlato degli accordi dei rispettivi paesi per contenere il virus e hanno concordato di lavorare insieme per impedirne la diffusione.

I colloqui, richiesti da Trump, arrivano dopo una una crescente incertezza sull'organizzazione dei Giochi al via tra quattro mesi. "La posizione del nostro governo non è cambiata in quanto coordineremo strettamente con il Comitato olimpico internazionale, gli organizzatori e il governo metropolitano di Tokyo per procedere costantemente ai preparativi", ha dichiarato il segretario capo del governo Yoshihide Suga in una conferenza stampa.

"Durante la conversazione telefonica, il primo ministro ha menzionato gli aspetti del nostro Paese per organizzare gli eventi", ha detto Suga, aggiungendo che Trump li ha apprezzati. I Giochi olimpici di Tokyo si terranno dal 24 luglio al 9 agosto, seguiti dai giochi paralimpici dal 25 agosto al 6 settembre. "Ho appena avuto un'ottima conversazione con il primo ministro Abe del Giappone. Gli ho detto che la sede olimpica è magnifica. Ha fatto un lavoro incredibile, che lo renderà molto orgoglioso. Accadranno cose positive per il Giappone e il loro grande primo ministro", ha twittato Trump confermando il colloquio telefonico con Abe.