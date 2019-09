Vuelta: tappa a Gilbert, Roglic sempre maglia rossa

CICLISMO

Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) vince la 17.ma tappa della Vuelta 2019 (la più lunga di questa edizione), tagliando per primo il traguardo al termine dei 219,6 km da Aranda de Duero a Guadalajara. Per il corridore belga si tratta del secondo trionfo in questo giro spagnolo, dopo quello a Bilbao, e lo fa beffando Sam Bennett nella volata finale. Il gruppo maglia rossa arriva con un ritardo di 5’29’’. Roglic guida sempre la classifica generale; Quintana scavalca 4 big e si piazza secondo.

I corridori sfondano per la prima e unica volta in questa Vuelta il muro dei 200 Km. La distanza, però, di fatto è l’unica vera insidia della giornata visto che il percorso, per quanto vallonato, non presenta gran premi della montagna. Parte subito una fuga con 32 corridori che vede tra i protagonisti anche Nairo Quintana. Il colombiano parte all’attacco con i compagni di squadra Erviti, Rojas e Nélson Oliveira; nella fuga anche Wilco Kelderman (Sunweb) e James Knox (Quick Step) che provano a rientrare in classifica. Davanti anche i due favoriti per le volate Fabio Jakobsen (Quick Step) e Sam Bennett (Bora Hansgrohe) che non si sono fatti sorprendere dagli attacchi iniziali. Dietro la Jumbo Visma di Roglic che deve limitare i danni, aiutata anche dall’Astana di Miguel Ángel López. Al traguardo volante di Atienza è Sam Bennett ad imporsi, con Kelderman che prende 2 secondi di abbuono.

A Jadraque c’è un’asperità, non contata come GPM, ma è una salita vera: Jakobsen si stacca dal gruppo di testa che viaggia a più di 50 km/h, con Quintana che mette alla frusta i suoi compagni di squadra per guadagnare il più possibile in classifica. Anche dietro la Movistar fa il forcing con Pedrero e Soler, per eliminare i gregari di Roglic e Pogacar che restano subito isolati. Solo l’Astana di Miguel Ángel López resta compatta con Luis León Sánchez e Gorka Izagirre ma, nonostante il suo gran lavoro, il gruppo di testa mantiene sempre 5 minuti di vantaggio. A lavorare con i Movistar c’è anche la Sunweb, con Kelderman che cerca la top 5 della generale. A 2,2 km dall’arrivo il primo a partire è Stybar della Quick Step; ai 600 metri arriva Sam Bennett ma l’irlandese, già vincitore di due tappe, viene beffato da Gilbert che arriva solo al traguardo. A 10’’ Quintana, che guadagna però 5’19’’ sui rivali di classifica portandosi al secondo posto della generale. Kelderman sale in sesta posizione, Knox in ottava.



ORDINE D’ARRIVO

1 Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), 4h 20’15’’

2 Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), +0’02’’

3 Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), s.t.

4 Dylan Teuns (Bahrain-Merida), s.t.

5 Wilco Kelderman (Team Sunweb), s.t.

6 Jonas Koch (CCC Team), s.t.

7 G Lawson Craddock (EF Education First), s.t.

8 Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step), s.t.

9 Silvan Dillier (AG2R La Mondiale), s.t.

10 James Knox (AG2R La Mondiale), +0’06’’