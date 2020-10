Vuelta, Roglic vince a Suances ed è in maglia rossa con lo stesso tempo di Carapaz

VUELTA

Finale incredibile nella decima tappa della Vuelta 2020. A Suances, Primoz Roglic taglia per primo il traguardo, conquista la sua terza frazione in questa edizione e diventa il nuovo leader della classifica generale. Lo sloveno della Jumbo-Visma indossa la maglia rossa solo grazie al maggior numero di punti rispetto a Richard Carapaz, avendo lo stesso tempo dell'ecuadoriano della Ineos Grenadiers. Terzo posto di tappa per Andrea Bagioli.

Un incredibile finale di tappa a Suances, nonostante un avvio senza particolari colpi di scena. Poco dopo la partenza di Castro Urdiales, sono subito in cinque a tentare la fuga: Lastra (Caja Rural-Seguros), Van Moer (Lotto-Soudal), Ligthart (Total Direct Energie), Molenaar (Burgos BH) e Paluta (CCC Team), che però viene distanziato dopo pochi km dal quartetto di testa.

I fuggitivi iniziano a guadagnare progressivamente sul gruppo degli inseguitori (che vede in testa Deceuninck-Quick Step e Mitchelton-Scott), arrivando al vantaggio massimo di 12'15". Il distacco, però, viene nettamente ridotto dopo l'unico gpm di giornata e dopo il traguardo volante, con Van Moer a transitare per primo sia dopo l'Alto de San Cipriano, sia dopo il Cabezón de la Sal.

I quattro fuggitivi vengono definitivamente ripresi a 16 km dal traguardo, e il gruppo giunge compatto agli ultimi 1500 metri, la salita di Suances, nella quale succede di tutto. L'Astana sembra mettere le proprie ruote davanti a tutti, poi è la Bora-Hansgrohe di Grossschartner ad avvicinarsi alla vittoria. Dalle retrovie, però, parte un super Primoz Roglic, che stacca tutti e ottiene il terzo successo di tappa dopo la frazione inaugurale e l'ottava, culminata con l'Alto de Moncalvillo. Secondo Grossschartner, ottima prestazione per l'azzurro Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), che chiude terzo.

Quattordicesimo posto per Richard Carapaz, che taglia il traguardo 3" dopo Roglic: questo breve distacco e gli abbuoni in favore dello sloveno rendono il corridore della Jumbo-Visma la nuova maglia rossa. A fare la differenza in classifica generale, però, è solo il maggior numero di punti conquistati da Roglic, che si presenterà all'undicesima tappa con lo stesso tempo di Richard Carapaz.