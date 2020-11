Vuelta: Roglic fa festa a Madrid, ultima volata ad Ackermann

VUELTA

La 75^ edizione della Vuelta España si chiude nel segno di Pascal Ackermann che sul traguardo conclusivo di Madrid batte Sam Bennett e Max Kanter e centra così la seconda vittoria nella corsa iberica. Le attenzioni però sono tutte per Primoz Roglic che, chiudendo senza problemi in gruppo, conferma il titolo dello scorso anno e sale sul gradino più alto del podio accompagnato da Richard Carapaz (2° a 24 secondi) e Hugh Carthy (3° a 47”). Getty Images

La stagione del grande ciclismo si chiude con l’ultimo arrivo della Vuelta in una Madrid blindata per il Covid-19. Come di consueto, dopo le foto e i festeggiamenti di rito, la frazione arride ai velocisti e ad imporsi sul traguardo della capitale iberica è Pascal Ackarmann. Il tedesco della Bora-Hansgrohe, primo per una questione di centimetri, batte Sam Bennett e Max Kanter e gioisce così per il secondo successo personale in quest’edizione della corsa spagnola. La classifica generale invece imporsi per il secondo anno consecutivo Primoz Roglic, vincitore di quattro tappe e primo anche nella classifica a punti.

Al suo fianco sul podio salgono un tenace Richard Carapaz (2° a 24 secondi) e un sorprendente Hugh Carthy (3° a 47”). Festeggiano anche Guillaume Martin (sua la maglia a pois degli scalatori) e Enric Mas, quinto in graduatoria ma soprattutto maglia bianca di miglior giovane. Chiudono senza soddisfazioni i corridori italiani (migliori risultati i terzi posti di Mareczko a Ejea de los Caballeros e quello di Bagioli a Suances).