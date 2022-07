Vanno all'asta le scarpe di Pogacar con diamanti: il ricavato alla ricerca

CICLISMO

L’originale della preziosissima calzatura, realizzata dall’italiana DMT, sarà certificato da un NFT e battuto all’asta a partire dal 28 luglio. L’85% dei proventi sarà devoluto alla Fondazione Tadej Pogacar per la ricerca sul cancro

© ufficio-stampa Dopo aver portato il Giro d’Italia nella Blockchain, ItaliaNFT lancia una nuova iniziativa legata al mondo del ciclismo. Il protagonista è questa volta Tadej Pogacar, due volte vincitore del Tour De France nel 2020 e 2021 e secondo classificato nell’edizione 2022. Il campione sloveno ha scelto infatti ItaliaNFT https://italianft.art/partner/pogacar per mettere all’asta le speciali scarpe con inserti in diamanti indossate per l’ultima tappa della corsa gialla a sostegno della sua fondazione per la ricerca sul cancro. L’originale del preziosissimo paio di scarpe, realizzato dall’azienda italiana DMT, sarà certificato da un NFT e messo all’asta sul marketplace dei non fungible token da giovedì 28 luglio. L’85% del ricavato della vendita sarà devoluto alla Fondazione Tadej Pogacar per la ricerca sul cancro che si occupa di finanziare e promuovere nuove promettenti ricerche che rivelano gli effetti benefici dell’attività fisica e del metabolismo sulla prevenzione, il trattamento e la prognosi dei tumori.

L’iniziativa, completamente inedita per il settore, nasce dalla volontà congiunta di Tadej Pogacar, ItaliaNFT e DMT di sostenere la ricerca attraverso un’asta unica, certificata dalla Blockchain. DMT, azienda che da 40 anni produce scarpe di altissima qualità per i migliori ciclisti al mondo, ha realizzato per l’occasione un esemplare unico della sua celebre KRSL con il logo del marchio in diamanti neri naturali. Sulle scarpe, realizzate in collaborazione con l’atelier orafo Inn’ Oro Gioielli, un totale di 138 pietre taglio brillante dalla caratura complessiva di 3.62 carati. A garanzia dell’operazione un non-fungible-token realizzato da ItaliaNFT, non un semplice collezionabile digitale bensì una modalità innovativa e trasparente per dare a tutti coloro che parteciperanno all’asta la certezza di aggiudicarsi il modello fisico originale della calzatura indossata da Pogacar al Tour. “Siamo davvero orgogliosi di supportare un campione come Tadej Pogacar e DMT in questa iniziativa benefica a sostegno della ricerca sul cancro”, commenta Achille Minerva, CEO e fondatore di ItaliaNFT.

“Gli NFT dimostrano di avere moltissime modalità d’impiego, compresa la possibilità di diventare strumento per raccogliere fondi in modo trasparente e certificato”. Il drop con DMT e Tadej Pogacar rafforza la mission di ItaliaNFT nello sviluppo di progetti Blockchain-driven di valore, sia a livello nazionale che internazionale. Tra gli ultimi lanci spiccano “Il Bacio Immortale” tra Liz Taylor e Richard Burton del fotografo Marcello Geppetti, gli NFT del Giro d’Italia e Heroes Festival 2022, un’opera originale realizzata dalla cantante Elisa in collaborazione con Andy dei Bluvertigo per il suo tour. Questi importanti progetti hanno permesso a ItaliaNFT di conquistare la ribalta nel panorama dell’innovazione e di essere annoverata fra le 5 startup più innovative del panorama NFT e Metaverso secondo StartupItalia all’ultima edizione di SIOS22. La società ha inoltre ufficializzato da qualche giorno l’ingresso di Alessandro Florenzi fra i suoi investitori. L’accordo con il giocatore del Milan e della Nazionale italiana, che ha all’attivo anche un’operazione con una popolare squadra di gaming italiana (Mkers), nasce dalla volontà comune di portare il calcio italiano e i suoi interpreti nella nuova dimensione del Web 3.0.