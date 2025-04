Ciclismo, l'uomo che aveva tirato una borraccia a Van der Poel si presenta in commissariato

L'uomo che ha gettato una borraccia contro Mathieu Van der Poel durante la Parigi-Roubaix si è presentato spontaneamente alla polizia in Belgio. Si tratta di un cittadino belga, probabilmente di origine fiamminga, che si è recato personalmente in un commissariato nelle Fiandre occidentali, per la precisione alle forze dell'ordine del mandamento di Mira, per riconoscere i fatti.