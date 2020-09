Tour del France, van Aert vince in volata. Alaphilippe penalizzato, Yates in giallo

TOUR DE FRANCE

A Privas la ruota più veloce è quella di Wout Van Aert. La quinta frazione del Tour de France, iniziata a Gap, termina con il terzo sprint di questa Grand Boucle, vinto dal belga della Jumbo Visma. Una tappa caratterizzata dallo strapotere del gruppo: un solo tentativo di fuga, quello del danese Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), viene neutralizzato nelle prime pedalate, poi controllano i team dei velocisti. In effetti, il percorso odierno si presta a un arrivo in volata, con tanta discesa e solo due difficoltà altimetriche negli ultimi 60 chilometri, il col de Serre Colon e la cote de Saint-Vincent-de-Barrès, due Gpm di quarta categoria che non bastano per mettere in difficoltà gli sprinter. Prima del finale, il traguardo volante di L'Épine determina un primo cambio della guardia: transita per primo Sam Bennet (Deceuninck-Quick Step), sfilando così la maglia verde a Peter Sagan (Bora-Hangrohe). Gli ultimi 7 chilometri sono in leggera ascesa e, dopo un'accelerazione della Ineos Grenadier, che fa perdere contatto a Marc Hirschi (Sunweb), i treni dei velocisti prendono la testa del gruppo. La Sunweb lavora per Cees Bol, ma alla sua ruota si piazza Wout Van Aert. Il vincitore della Sanremo 2020 è bravo a uscire al momento giusto e superare di potenza l'avversario, alzando le braccia in quel di Privas. Terzo posto per Sam Bennet, che precede Peter Sagan (quarto) e conferma il primato nella classifica a punti conquistato 150 chilometri prima.

Un'ora dopo il termine della tappa la notizia clamorosa di una penalità di 20" ad Alaphilippe per aver ricevuto una borraccia a 17km dal traguardo, cosa vietata dal regolamento. Il franscese perde così la maglia gialla che passa sulle spalle di Yates.