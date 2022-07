Tour de France, sesta tappa: Pogacar si prende successo e maglia gialla

TOUR DE FRANCE

Lo sloveno dell'UAE Emirates lancia la volata a Longwy, aggiudicandosi la frazione e la momentanea leadership in classifica generale

Primo acuto nel Tour de France 2022 di Tadej Pogacar. Il corridore dell'UAE Emirates, vincitore della Grande Boucle nel 2020 e nel 2021, si aggiudica la sesta frazione, la Binche-Longwy, con un super scatto nel finale che gli consente di anticipare Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) e David Gaudu (Groupama-FDJ). Lo sloveno si prende non solo i 219,9 km di giornata, ma anche la maglia gialla: ora è il leader della classifica generale. Tour de France: Pogacar è già leader





















Dopo sei giorni e cinque tappe a giocare a nascondino, finalmente arriva la prima firma al Tour de France 2022 di Tadej Pogacar. Lo sloveno dell'UAE Emirates, infatti, si prende la prima frazione di questa edizione della Grande Boucle, e lo fa alla sua maniera: con uno strappo imperioso nel finale che non lascia scampo ai rivali, sia di giornata che per la vittoria finale. Da uno sloveno all'altro: a lanciare la volata è Roglic, ma il 23enne non ha problemi a lasciarsi il connazionale, Matthews e Gaudu alle spalle.

Una tappa con tre cote finali, nel corso dei quali a tentare di condurre il gruppo è la maglia gialla prima della partenza di Binche: Wout Van Aert, che però viene ripreso a 11 km dal traguardo, vale a dire ben prima dell'arrivo di Longwy. Nel gruppo, spingono Ineos Grenadiers, UAE Emirates e la Jumbo-Visma di Primoz Roglic, che è il primo a lanciare la volata. Lo strappo, però, arriva troppo presto e ciò favorisce il ritmo di uno scatenato Tadej Pogacar, che con un poderoso scatto mette dietro tutti e va a vincere indisturbato la sesta tappa: secondo posto per l'australiano Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), mentre a completare il podio è il padrone di casa David Gaudu (Groupama-FDJ).

Un successo che regala a Tadej Pogacar non solo la tappa di giornata, ma anche la maglia gialla: il vincitore della Grande Boucle nel 2020 e nel 2021, infatti, è il nuovo leader della generale. Lo sloveno è primo con 4" di vantaggio su Powless (EF Education-Easypost, con Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a +31" e le Ineos di Adam Yates e Thomas Pidcock rispettivamente a +39" e +40". Vlasov cade ma limita i danni: è a +52", mentre il primo degli italiani è Cattaneo, che con la sua Quick-Step Alpha Vinyl Team è a +1'12" esattamente come Mas (Movistar).