Tour de France, 18a tappa: a Barcellonette vince Campenaerts

CICLISMO

Il belga della Lott Dstny batte in volata Vercher, terzo Kwiatkowski. Non cambia la classifica generale

© Getty Images Victor Campenaerts vince la diciottesima tappa del Tour de France 2024: a Barcellonette, il belga della Lotto Dstny si impone in volata davanti al padrone di casa Matteo Vercher (TotalEnergies), con Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) che completa il podio. Nonostante il gruppo maglia gialla arrivi molto lontano dal trionfatore di giornata, non cambia la classifica generale, con Pogacar sempre a +3'09" su Vingegaard.

Il Tour de France 2024 è sempre più vicino alla conclusione e col passare delle tappe non cambia la generale, con Tadej Pogacar sempre più vicino al sua terza vittoria della Grande Boucle. Così, l'attenzione si sposta sempre più sui duelli individuali e di giornata: a vincere la diciottesima frazione (Gap-Barcelonnette) è Victor Campenaerts, che fino alla fine compone insieme a Matteo Vercher e Michal Kwiatkowski il terzetto che si gioca la vittoria di tappa. Negli ultimi metri, però, lo strappo del belga della Lotto Dstny è insostenibile sia per il padrone di casa della TotalEnergies che per il polacco dell'Ineos Grenadiers, che chiudono rispettivamente secondo e terzo.

Il gruppo maglia gialla si prende un'altra giornata di riposo in vista delle ultime sportellate di montagna: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard arrivano a 13 minuti e 40 secondi di distacco, ma non è un ritardo tale da condizionare la generale. Il corridore dell'UAE Emirates resta a +3'09" di vantaggio su Vingegaard quando mancano ormai tre tappe alla fine del Tour, sempre saldamente in mano allo sloveno. Venerdì ci sarà la terzultima frazione e penultima di montagna, la Embrun-Isola 2000, ma i giochi, almeno per la maglia gialla, sembrano ormai fatti.