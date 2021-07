Tour, 16esima tappa a Konrad: Pogacar chiude con quasi 14 minuti di ritardo, ma difende la maglia gialla

La 16esima tappa del Tour de France è un trionfo di Patrick Konrad, bravissimo a lasciarsi dietro tutti con una fuga solitaria. È il trionfo più importante della carriera dell'austriaco della Bora-Hansgrohe, il primo alla Grande Boucle. Quasi 14 minuti di ritardo per la maglia gialla Tadej Pogacar e gli altri uomini di classifica, per una frazione che non sposta equilibri. Ottima prestazione per l'italiano Sonny Colbrelli.

afp