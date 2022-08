Ciclismo, Paternoster operata alla clavicola: intervento riuscito

Dopo la caduta

La campionessa trentina alla prese con le cure dopo l'incidente in pista agli Europei di Monaco di Baviera

Europei Ciclismo, paura Paternoster: commozione cerebrale dopo una caduta in pista



























© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Letizia Paternoster è stata operata questa mattina a Brescia, per la riduzione della frattura alla clavicola. "Al Poliambulanza di Brescia è stata operata Letizia Paternoster - si legge in una nota della Federciclismo -. L'intervento (eseguito dal professor Flavio Terragnoli) è perfettamente riuscito. La Federazione augura pronta guarigione a Letizia". L'atleta trentina, caduta l'altro ieri durante la gara a eliminazione degli Europei di ciclismo a Monaco di Baviera, ha riportato un trauma cranico e la frattura della clavicola destra. Dopo una notte trascorsa in ospedale in osservazione la Paternoster è rientrata in Italia per essere operata.

La ciclista azzurra stava viaggiando a circa 50 km orari, quando è stata coinvolta in una caduta collettiva ed ha lasciato in barella il velodromo di Monaco di Baviera. "La giovane è sempre rimasta cosciente, lo è ancora ma non ricorda nulla di quanto accaduto, il che in questo caso è normale. Nella nottata è stata tenuta sotto osservazione in ospedale", ha detto in una nota il medico FIC Antonio Angelucci. La campionessa stessa ci ha tenuto a rassicurare i suoi fan su Instagram: "Provo a sorridere e a pensare ai grandi obiettivi che ho di fronte», ha scritto come accompagnamento di un selfie scattato dal lettino dell’ospedale. «Ho rotto la clavicola in tre parti e ho avuto un trauma cranico… tornerò presto".