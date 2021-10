Nibali vince il Giro di Sicilia: sua l'ultima tappa

CICLISMO

"Vincere qui, sulle strade dove pedalavo da bambino, è speciale. Sento un'emozione indescrivibile"

Vincenzo Nibali ha vinto il Giro di Sicilia, precedendo al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Alejandro Valverde (Movistar Team) e Alessandro Covi (UAE Team Emirates). Il corridore siciliano della Trek-Segafredo si è aggiudicato in solitaria la quarta e ultima tappa, la Sant'Agata di Militello-Mascali, di 180 km, davanti a Simone Ravanelli (Androni Giocattoli - Sidermec) e Alessandro Covi (UAE Team Emirates).

"Vincere qui, sulle strade dove pedalavo da bambino, è speciale. Sento un'emozione indescrivibile. Conoscevo queste strade, soprattutto la discesa finale - ha raccontato lo "Squalo" - . Vedere amici e tifosi è stato bellissimo, non riesco a trovare le parole per descrivere quello che sento. Era da un po' che non riuscivo a centrare un successo. Ho provato ad avvantaggiarmi sull'ultima salita, sentivo alla radio che il vantaggio restava costante, conoscevo bene la discesa finale e ho cercato di spingere a tutta fino al traguardo. Questo successo mi da morale e fiducia per Il Lombardia di settimana prossima".