Non ce l’ha fatta Simone Libertino, il ragazzo di 14 anni di Boario Terme giovane promessa del bike trial rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 31 ottobre a Rogno, in provincia di Bergamo mentre stava tornando a casa da scuola in sella al suo ciclomotore. Dopo quasi tre settimane di ricovero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato trasferito in condizioni disperate, è spirato nella giornata di ieri. Ad annunciare la notizia agli amici è stata la mamma, con poche parole piene di dolore: “Simone è volato in cielo”. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi, con un gesto di grande generosità che ha commosso l’intera Valle Camonica.
Simone era una giovane promessa del bike trial, disciplina nella quale aveva conquistato numerosi riconoscimenti. Tesserato con la Dynamic Trial, si era già laureato campione italiano della categoria e continuava a distinguersi, collezionando numerosi podi e piazzamenti. Una passione coltivata con caparbietà, che lo aveva fatto conoscere e apprezzare nel mondo sportivo giovanile.