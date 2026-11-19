Non ce l’ha fatta Simone Libertino, il ragazzo di 14 anni di Boario Terme giovane promessa del bike trial rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto il 31 ottobre a Rogno, in provincia di Bergamo mentre stava tornando a casa da scuola in sella al suo ciclomotore. Dopo quasi tre settimane di ricovero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato trasferito in condizioni disperate, è spirato nella giornata di ieri. Ad annunciare la notizia agli amici è stata la mamma, con poche parole piene di dolore: “Simone è volato in cielo”. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi, con un gesto di grande generosità che ha commosso l’intera Valle Camonica.