L'UCI assegna al Trentino i "SuperMondiali" del 2031: in Italia arrivano tutte le specialità del ciclismo

A undici anni da Imola 2020, i Mondiali di ciclismo sono pronti a tornare in Italia. La riunione del direttivo UCI, in corso a Kigali (Rwanda) sarebbe pronto ad assegnare al Trentino l'edizione 2031 della rassegna iridata per quella che sarebbe la terza edizione dei "SuperMondiali". L'ufficialità sarebbe imminente e porterebbe gli atleti principalmente in provincia di Trento dove non andranno in scena soltanto le prove su strada, ma anche le gare dedicate alle varie specialità inserite sotto l'egida dell'Unione Ciclistica Internazionale.