LA DECISIONE

L'UCI assegna al Trentino i "SuperMondiali" del 2031: in Italia arrivano tutte le specialità del ciclismo

La scelta è arrivata nel corso del direttivo UCI in corso a Kigali (Rwanda) assegnando all'Italia le gare su strada, pista e fuoristrada

di Marco Cangelli
24 Set 2025 - 16:00
© Getty Images

© Getty Images

A undici anni da Imola 2020, i Mondiali di ciclismo sono pronti a tornare in Italia. La riunione del direttivo UCI, in corso a Kigali (Rwanda) sarebbe pronto ad assegnare al Trentino l'edizione 2031 della rassegna iridata per quella che sarebbe la terza edizione dei "SuperMondiali". L'ufficialità sarebbe imminente e porterebbe gli atleti principalmente in provincia di Trento dove non andranno in scena soltanto le prove su strada, ma anche le gare dedicate alle varie specialità inserite sotto l'egida dell'Unione Ciclistica Internazionale.

A essere coinvolta maggiormente sarebbe la città di Trento che ospiterebbe con ogni probabilità le gare su strada come già accaduto nel 2021 con gli Europei vinti da Sonny Colbrelli, mentre per la pista ci si sposterebbe fuori regione all'interno del Velodromo di Spresiano che verrebbe concluso proprio in vista della rassegna iridata. Val di Sole protagonista per la mountain bike con la Val di Fassa chiamata a ospitare le gare di downhill, mentre servirà attendere ancora per la BMX con la vicina Verona che potrebbe accorrere in aiuto. 

mondiali
ciclismo
trentino

