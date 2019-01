Il regalo di Cesenatico al Pirata: sarà piazza Marco Pantani

15/01/2019

Un piazza in regalo per Marco Pantani che il 14 gennaio avrebbe compiuto 49 anni. La sua Cesenatico, infatti, ha completato l'iter burocratico per intitolargli piazza Marconi dove si trova la statua a lui intitolata e vicino all'abitazione dove il Pirata ha vissuto con la famiglia per molto tempo. Il sindaco Marco Gozzoli ha spiegato: "Vogliamo dedicare la piazza a Marco e, successivamente, sceglieremo un altro luogo pubblico da intitolare a Marconi". Nei prossimi giorni è attesa la risposta del Prefetto di Forlì-Cesena, ma tutto lascia pensare che Cesenatico avrà presto piazza Marco Pantani.