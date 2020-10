Giro d’Italia, tappa a Hindley, Kelderman soffre ma è in rosa. Stelvio fatale a Nibali e Almeida  

GIRO D'ITALIA

Jai Hindley vince la 18a tappa del Giro d’Italia, temuta frazione con passaggio sullo Stelvio e arrivo ai Laghi di Cancano. L’australiano batte nella volata a due il compagno di fuga Geoghegan Hart. Per la Sunweb è un trionfo: oltre alla vittoria di tappa, c’è anche la maglia rosa per Wilco Kelderman, che perde 2’17” dal vincitore ma è il nuovo leader della generale. Crollano Vincenzo Nibali e Joao Almeida, che arrivano a 4’50”.

È il tappone dello Stelvio il primo, vero giudice di questo Giro d’Italia 2020. Il vincitore della frazione con partenza da Pinzolo e arrivo, dopo 207 chilometri, ai Laghi di Cancano, è l’australiano Jai Hindley del team Sunweb, protagonista di una splendida azione assieme a Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), che sfiora per pochissimo il bis dopo la vittoria di Piancavallo. Dietro di loro c’è letteralmente il vuoto ma nonostante la grande fatica non è nessuno dei due a ribaltare la classifica generale. Per pochissimo, infatti, è Wilco Kelderman a conquistare la maglia rosa, arrivando a 2’17” dai vincitori ma allo stesso tempo forte di un vantaggio superiore alla partenza. Nella nuova classifica generale, l’olandese precede di 12” il proprio compagno di squadra e di 15” il britannico della Ineos. Saranno loro tre, a meno di sorprese, a contendersi la vittoria finale.

Dietro di loro, in classifica, un generoso Pello Bilbao (Bahrain-McLaren), unico a contenere il distacco nella tappa con una bella rimonta sull'ultima ascesa. Si difende anche Fuglsang, quarto all’arrivo a 1’28” e sesto nella generale a 3’59”. Non riescono a tenere il passo, invece, l’ormai ex leader della classifica generale Joao Almeida e Vincenzo Nibali, che si staccano sull'interminabile salita dello Stelvio (25 chilometri di ascesa per la Cima Coppi di questo Giro) e arrivano al traguardo con 4’50” di ritardo. Il portoghese, oltre alla maglia rosa (ora è quinto a 2'16"), perde anche la maglia bianca di miglior giovane, ora appannaggio proprio di Hindley (che la indossava in corsa da secondo nella speciale classifica), mentre lo Squalo resta nella top 10 ma è ottavo a 5’47”, davanti a un ottimo Fausto Masnada (a 6'46"), leale scudiero di Almeida alla Deceuninck-Quick Step. Adesso mancano solo tre tappe alla conclusione del Giro. Venerdì giornata di transizione, con arrivo ad Asti senza particolari insidie: si decide tutto sabato al Sestriere e domenica nella crono di Milano.