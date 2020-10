Giro d'Italia: altra gioia azzurra, trionfo di Ulissi. Ganna resta in rosa

GIRO D'ITALIA

L'Italia si conferma protagonista nel Giro 2020: dopo Filippo Ganna, tocca a Diego Ulissi affermarsi nella corsa rosa. La seconda tappa, con partenza da Alcamo, è caratterizzata dalla fuga tentata dal quintetto composto da De Gendt, terzo nel 2012, gli italiani Bais e Tonelli, Gastauer e Van Empel. Il gruppetto stacca gli inseguitori, con il belga che transita per primo al Gpm di Santa Ninfa. Tra gli inseguitori, invece, arriva un'altra delusione per l'Astana: a 70 km dall'arrivo, infatti, Aleksandr Vlasov inizia ad accusare problemi di stomaco che, poco dopo, lo costringono ad abbandonare il Giro. Quello del russo è il secondo ritiro per il team kazako dopo quello di Miguel Angel Lopez. Il vantaggio della testa della corsa, nel frattempo, arriva fino ad un massimo di 5'13", ma gli inseguitori riducono progressivamente il distacco fino ad annullarlo a 8 km dal traguardo. Gli ultimi 1000m vedono protagonisti Luca Wackermann, che prova il primo strappo, e Diego Ulissi. L'azzurro parte in volata, inseguito da Peter Sagan. Lo slovacco della Bora-Hansgrohe, però, non può nulla sullo scatto finale dell'italiano dell'UAD Team Emirates, che taglia per primo il traguardo di Agrigento e conquista la seconda tappa del Giro d'Italia. Un successo che gli vale anche l'ingresso nella top 10 della classifica generale, che vede ancora Filippo Ganna in testa. L'azzurro campione del mondo della Ineos Grenadiers, infatti, resta in rosa con 22" di vantaggio su Joao Almeida e 23" su Geraint Thomas.