Giro dei Paesi Baschi, l'olandese Vader grave dopo una caduta  

L'olandese Milan Vader (Jumbo-Visma) è in condizioni gravi, ma "stabili", a causa di una caduta durante la tappa odierna del Giro dei Paesi Baschi. Il ciclista 26enne è stato ricoverato in ospedale a Bilbao e gli sono stati inseriti degli stent nelle arterie carotidee, danneggiate dall'impatto. Nell'incidente, avvenuto durante una discesa ad un centinaio di chilometri dall'arrivo della quinta tappa, Vader ha subito fratture alle vertebre, ad una clavicola e a una scapola. Attualmente e' tenuto in stato di coma farmacologico.

