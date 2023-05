Giro d'Italia: fenomenale Zana, beffa Pinot in volata. Thomas resta in rosa

18a TAPPA

L'azzurro della Jayco AlUla anticipa il francese della Groupama-FDJ. Il britannico arriva insieme a Roglic e conserva la leadership, leggermente staccato Almeida

© Getty Images La diciottesima tappa del Giro d'Italia 2023 va a Filippo Zana, che firma il quarto successo azzurro nell'edizione numero 106 della Corsa Rosa: il corridore della Jayco AlUla si aggiudica la volata con Pinot (Groupama-FDJ) nella Oderzo-Val di Zoldo. Non cambia la maglia rosa, che resta sulle spalle di Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ma in classifica generale c'è il sorpasso, in seconda posizione, di Primoz Roglic, che stacca Joao Almeida.

Come nella diciassettesima tappa, la diciottesima frazione del Giro d'Italia 2023 va ad un azzurro: è Filippo Zana, dopo uno splendido testa a testa con Thibaut Pinot, a vincere nella volata a due di Val di Zoldo. Un successo che arriva il giorno dopo quello di Alberto Dainese a Caorle, il quarto per un padrone di casa nell'edizione numero 106 della Corsa Rosa. Una giornata che regala soddisfazioni all'Italia, ma che vede anche altre schermaglie tra gli uomini di classifica e una modifica nella generale. La sostanza, però, non cambia: Geraint Thomas dell'Ineos Grenadiers resta il proprietario della maglia rosa.

Sul podio di giornata sale un altro francese, Warren Barguil (Arkea-Samsic), mentre è sesto Marco Frigo (Israel-Premier Tech). Arrivano invece settimo e ottavo, appaiati, Primoz Roglic e Geraint Thomas, con lo sloveno della Jumbo-Visma aiutato ancora da uno straordinario Sepp Kuss. Nono Joao Almeida, che si allontana, seppur leggermente, dai due rivali per la generale e perde 21". Un distacco che permette a Roglic di salire al secondo posto a +29" da Thomas, mentre il portoghese dell'UAE Emirates è ora a +39".

ZANA COMMOSSO: "NON CI CREDO, HO DATO TUTTO PER VINCERE"

"Non ci credo ancora, devo ringraziare ancora la squadra perché mi hanno dato l'opportunità di arrivare al 100% a questo Giro. Nel finale mi sono giocato le mie carte ed è andata bene, ho dato tutto perché una occasione così capita poche volte nella vita". Così Filippo Zana (Team Jayco AlUla) commenta ai microfoni di RaiSport la vittoria nella 18/a tappa del Giro d'Italia, la Oderzo-Val di Zoldo di 161 km. "E' tutto incredibile per me, era già un Giro speciale ora lo è ancora di più e speriamo di finirlo in bellezza", ha aggiunto. Sulla possibilità di lottare per i vertici in futuro, il 24enne Zana ha detto: "Fare la classifica è dura, perché bisogna essere pronti tutti i giorni. Magari un domani la si potrà preparare".