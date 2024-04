Foss sfrutta una tattica perfetta e vince la 1a tappa del Tour of the Alps, 7° Tiberi

CICLISMO

Il norvegese dell'Ineos Grenadiers si è imposto in volata su Chris Harper ed Esteban Chaves

© instagram Spazio ai gregari nella prima tappa del Tour of the Alps che ha visto il successo del norvegese Tobias Foss. Il portacolori dell'Ineos Grenadiers si è imposto in volata dopo esser rientrato sull'ultima discesa e aver sfruttato la tattica del compagno di squadra Geraint Thomas che ha creato un buco per volare al comando. Lo scandinavo ha battuto l'australiano Chris Harper (Team Jayco AlUla) ed Esteban Chaves

(EF Education-First), mentre in chiave italiana è arrivato il settimo posto di Antonio Tiberi (Bahrein Victorius).

Prime fasi caratterizzate da una serie di tentativi di fuga con numerosi corridori che hanno provato a portar via un gruppetto. Ciò è riuscito a Mattia Bais e Andrea Garosio (Team Polti Kometa), Asier Exteberria Zafra (Euskaltel Euskadi), Kyrylo Tsarenko (Corratec-Vini Fantini), Simon Pellaud (Tudor) e Masaki Yamamoto (JCL Team Ukyo) che hanno guadagnato circa tre minuti di vantaggio prima di distanziarsi con il passare dei chilometri.

Sul primo passaggio del Penon sono rimasti soltanto Bais e Garosio, tuttavia il plotone principale non ha lasciato spazio andandoli a riprendere proprio in vista dell'ultimo passaggio sul gran premio della montagna. In discesa si è posto davanti Romain Bardet (Team DSM-Firmenich PostNL) spezzando letteralmente in mille tronconi il plotone andandosene insieme a Esteban Chaves (EF Education - EasyPost), Chris Harper (Team Jayco AlUla), Antonio Tiberi (Bahrein Victorius), Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) e Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek).

Su di loro si sono riportati Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek), Wout Poels (Bahrein-Victorius), Ben O' Connor e Valentin Paret-Paintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Tobias Foss (Ineos Grenadiers) che, nonostante un accordo non idilliaco, sono riusciti a rimanere davanti e giocarsi la vittoria in una volata ristretta.

Ad avere la meglio è l'ex campione del mondo a cronometro che ha sfruttato un buco lasciato dal compagno e lanciato lo sprint molto lontano bruciando sul traguardo di Cortina Harper e Chaves, mentre il migliore degli italiani si è confermato Tiberi che ha terminato la prova in settima posizione. Foss guida ora la classifica con quattro secondi sull'australiano e sei sul colombiano, mentre il laziale si trova a tredici secondi di distacco.