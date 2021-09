Europei ciclismo, Filippo Ganna medaglia d’argento. Vince Küng

europei ciclismo

Lo svizzero si conferma campione continentale per 7” sul piemontese. Bronzo per il belga Evenepoel

Una grande prova non basta a Filippo Ganna per vincere la cronometro individuale degli europei di Trentino 2021. Il piemontese conquista la medaglia d’argento coprendo i 22,4 km con partenza e arrivo a Trento in 24’37”55: fa meglio di lui soltanto lo svizzero Stefan Küng, che si conferma campione europeo per 7". Sul podio anche Remco Evenepoel, terzo a 14”. Oro elvetico anche al femminile, dove Reusser batte Van Dijk e Brennauer. coni/instagram

Non arriva il titolo continentale per il campione del mondo Filippo Ganna. Il piemontese, vincitore ieri nella cronostaffetta mista, si deve accontentare della seconda posizione nella prova individuale maschile élite degli europei di Trentino 2021. Il più veloce sui 22,4 km con partenza e arrivo a Trento risulta infatti lo svizzero Stefan Küng, che conferma così il primato europeo conquistato l’anno scorso. L’elvetico copre la distanza in 24’29”85, a una media di 54,894 km/h: 7” meglio di Ganna, che era passato all’intermedio a metà gara con il miglior tempo. Medaglia di bronzo invece per il belga Remco Evenepoel, terzo a 14” dal vincitore. Sesto posto, a 39”, per l’altro italiano impegnato in gara, Edoardo Affini.

Anche nella prova femminile l’oro va alla Svizzera: a vincere è infatti Marlen Reusser, che copre i 22,4 km in programma in 27’13”, a una media di 49,382 km/h. Sul podio anche l’olandese Ellen Van Dijk, seconda a 19”, e la tedesca Lisa Brennauer, bronzo con 1’02” di ritardo dalla vincitrice. Non è andata bene alle due italiane impegnate nella prova: Vittoria Bussi conclude ottava a 2’09”, Elena Cecchini 25ª a 3’30”. Sempre tra le donne, l’italiana Vittoria Guazzini si aggiudica l’oro nella cronometro individuale under 23, davanti alla tedesca Ludwig e all’altra azzurra Elena Pirrone, bronzo.

