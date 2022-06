Cipollini, il pm chiede due anni e 6 mesi per lesioni alla ex moglie

Il pm Letizia Cai di Lucca ha chiesto due anni e 6 mesi di condanna per l'ex campione iridato di ciclismo Mario Cipollini, imputato in un processo per lesioni personali e minacce alla ex moglie Sabrina Landucci. Nel dettaglio, il pm nella requisitoria ha calibrato la richiesta su due anni per le lesioni e le minacce alla ex moglie, e altri 6 mesi, invece, per le minacce all'attuale compagno della donna, l'ex calciatore Silvio Giusti.

