Ciclismo, Tour de France: Aru si ritira nel corso della nona tappa

Si è chiuso in anticipo il Tour de France di Fabio Aru. Il corridore sardo della UAE-Emirates, che era già apparso in grossa difficoltà nei primi giorni, si è ritirato nel corso della nona tappa della Grande Boucle. Aru era crollato in fondo al gruppo alle prime asperità, andando in crisi già lungo l'ascesa della Côte d'Artiguelouve, un gpm di quarta categoria. Pochi chilometri dopo, non riuscendo a rientrare sulle ruote dei colleghi, è arrivata la decisione di abbandonare la corsa.