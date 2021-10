Ciclismo su pista, mondiali: Milan e Ganna a medaglia nell’inseguimento individuale

Arrivano altre due medaglie, entrambe nell’inseguimento individuale, per l’Italia del ciclismo su pista ai mondiali di Roubaix 2021. Jonathan Milan si arrende in finale allo statunitense Ashton Lambie, che si era qualificato con il miglior tempo delle qualificazioni, ma ottiene l’argento. Si consola con il bronzo invece Filippo Ganna, escluso dalla gara per l’oro per la prima volta dal 2016: il piemontese doma lo svizzero Imhof nella finalina.