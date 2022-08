Ciclismo su pista, Europei: Bianchi è argento nel chilometro da fermo

EUROPEI CICLISMO

Secondo posto per l’altoatesino, che chiude in 1:00.089 alle spalle di Landerneau

Matteo Bianchi si aggiudica la medaglia d’argento nella gara Time Trial 1 km maschile dei Campionati Europei di ciclismo su pista che si tengono a Monaco di Baviera. 1:00.089 il tempo fatto registrare dal bolzanino classe 2001, autore di una prestazione eccellente: +0.114 rispetto al francese Melvin Landerneau, vincitore della sfida nonostante fosse partito con un leggero ritardo. Completa il podio il tedesco Maximilian Dörnbach.

La prova maiuscola di Melvin Landerneau nega a Matteo Bianchi la gioia per una medaglia d’oro. Ma è altrettanto splendido l’argento per il 20enne di Bolzano che quest’anno si è laureato campione d’Europa U23. Merito dello straordinario 1:00.089 fatto segnare nella finale della gara Time Trial 1 km maschile, valida per i Campionati Europei di ciclismo su pista che si stanno tenendo a Monaco di Baviera. Bianchi, partito come penultimo in ordine cronologico, è mostruoso e sogna per i minuti successivi addirittura il metallo più prezioso. Tuttavia il francese stamperà poi un ottimo 59.975 che gli varrà l’oro: 114 millesimi meglio dell’azzurro. Il tedesco Maximilian Dörnbach completa il podio in 1:00.225.