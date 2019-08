Ciclismo, Pozzovivo investito mentre si allenava: frattura multiple 

Terribile disavventura per il ciclista Domenico Pozzovivo, investito da un'auto mentre si stava allenando in sella alla sua bici per le strade del cosentino nei pressi di Laurignano. Il 37enne del team Bahrain-Merida è stato trasportato con il 118 chiamato dall'automobolista all'ospedale dell'Annunziata per gli esami clinici, dove - sempre in stato di coscienza - gli sono state diagnosticate la frattura del braccio e della gamba.