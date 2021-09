Ciclismo, mondiali: Italia di bronzo per 5 centesimi nella cronostaffetta mista

CICLISMO

Gli azzurri salgono sul podio di pochissimo sulla Svizzera. Oro Germania, argento Olanda

Arriva un’altra medaglia per l’Italia del ciclismo nei mondiali di Fiandre 2021. Gli azzurri conquistano il bronzo nella cronostaffetta mista, con l’ottima prova del terzetto maschile Edoardo Affini, Filippo Ganna (iridato nella crono individuale) e Matteo Sobrero, migliori di tutti, e del trio femminile con Marta Cavalli, Elena Cecchini ed Elisa Longo Borghini, che resiste alla Svizzera per 5 centesimi. Oro alla Germania, argento all’Olanda. afp

Prestazione superlativa per il terzetto maschile composto da Edoardo Affini, Filippo Ganna (campione del mondo nella crono individuale di domenica) e Matteo Sobrero, che completa la propria frazione con ben 20” di vantaggio sulla Germania e 32” su Danimarca e Svizzera, mentre l’Olanda insegue a più di 40”. Il trio femminile Marta Cavalli, Elena Cecchini ed Elisa Longo Borghini si difende con le unghie e salva il bronzo per appena 5 centesimi dalla Svizzera, che contava sulla campionessa europea e argento mondiale individuale Marlen Reusser. Splendida medaglia d’oro per la Germania, che copre i 44,5 km in 50’49”10 a una media di 52,542 km/h. Alle spalle dei tedeschi i campioni in carica dell’Olanda, staccati di 13”, e appunto l’Italia, in 51’26”84 (media 51,895 km/h). Da venerdì le prove in linea delle diverse categorie, domenica la corsa degli uomini élite chiuderà la rassegna iridata. Intanto l’Italia festeggia la sua seconda medaglia nelle Fiandre, dopo il meraviglioso oro di Ganna nella cronometro individuale maschile.