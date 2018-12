Ciclismo: la McLaren compra il 50% della Bahrain Merida di Nibali

12/12/2018

La McLaren sbarca nel ciclismo: ha acquistato il 50% del team Bahrain-Merida capitanata da Vincenzo Nibali . Non è una semplice sponsorizzazione economica ma un vero e proprio progetto a lungo termine che prenderà il via con il World Tour. Per la McLaren non si tratta di una prima volta: nel 2012 collaborò nel settore delle alte tecnologie con le squadre britanniche di ciclismo, canottaggio e vela impegnate nelle Olimpiadi di Londra.

"La corsa, la tecnologia e le prestazioni umane sono il fulcro di tutto ciò che facciamo alla McLaren", ha dichiarato in una nota John Allert, Chief Marketing Officer della compagnia. "Il ciclismo - ha aggiunto - è qualcosa in cui siamo stati coinvolti in passato. È una scelta del tutto naturale per le nostre capacita' e le nostre ambizioni". La Bahrain fa capo alla famiglia reale. "La nostra partnership con McLaren mi dà grande orgoglio nazionale ed entusiasmo per il futuro del ciclismo in Bahrain. Vogliamo essere i migliori al mondo e un esempio per gli altri su come competere in questo sport di elite più impegnativo", recita una nota del principe Shaik Nasser Al Khalifa. Entusiasta Brent Copeland, direttore generale del Bahrain Merida Pro Cycling Team: "La combinazione della nostra passione e visione con l'esperienza della McLaren, è la partnership perfetta".