Ciclismo, inaugurato il Muro del Pirata dedicato a Pantani

VICINO A GROSSETO

Si chiama il "Muro del Pirata" ed è il nuovo monumento dedicato a Marco Pantani inaugurato oggi a Poggio Murella nel comune di Manciano (Grosseto), in Maremma. Il monumento è stato eretto alla fine della salita, con pendenza del 22%, che da Terme di Saturnia porta a Poggio Murella, uno strappo che Pantani percorreva spesso quando veniva ad allenarsi sulle strade del Mancianese in compagnia di Massimiliano Lelli, ciclista prof e suo amico.

In quegli stessi luoghi, protagonisti anche di un passaggio della tappa odierna della Tirreno-Adriatico, il Pirata aveva passato un periodo di riabilitazione dopo un infortunio. In seguito aveva anche comprato una casa proprio in prossimità di Poggio Murella, ancora oggi di proprietà della famiglia.

Tonina Pantani, mamma di Marco, ha seguito di persona l'inaugurazione: “Marco amava molto questi luoghi, ci veniva ogni volta che voleva staccare e ricaricare le batterie. La Cronoscalata del Pirata (iniziativa per appassionati e amatori del ciclismo che sarà organizzata a ottobre, ndr) è una cosa che sarebbe piaciuta anche a mio figlio perché permetterà attraverso la nostra Fondazione di far crescere tanti giovani attraverso il ciclismo”.

Il monumento è realizzato da un artigiano di Montebuono di Sorano, Federico Radiconi, in accordo con Saturnia Bike.