Ciclismo, Froome rinuncia al Giro: "Dispiace, ma punto al quinto Tour"

01/01/2019

Il Giro d'Italia 2019 non vedrà al via il suo detentore. Chris Froome , infatti, non parteciperà alla corsa rosa, ma concentrerà tutti i suoi sforzi sul prossimo Tour de France. "È stata una decisione difficile quella di capire su quale grande giro concentrarsi, specialmente dopo aver vinto il Giro d’Italia l’anno scorso e aver vissuto un momento così bello, ma per il 2019 il mio obiettivo numero uno sarà il Tour de France", ha detto il britannico.

"È sicuramente difficile non tornare al Giro d'Italia e difendere la maglia rosa, ma penso che, con il Tour de France come obiettivo principale, sia meglio saltare il Giro d'Italia nel 2019. Se riuscirò a vincere il Tour de France per la quinta volta - cosa che solo altri quattro campioni hanno mai fatto - la mia carriera diventerà davvero incredibile", ha aggiunto Froome.



Anche Geraint Thomas rinuncerà al Giro per puntare sulla corsa a tappe francese e così in Italia la fascia di capitano del Team Sky toccherà a Egan Bernal, 21enne colombiano di grande talento: "Il Giro è una gara che mi piace davvero tanto. Ho vissuto in Italia per tre anni, quindi ho molti amici lì e mi piacciono molto i tifosi italiani. Conosco le strade, mi piace molto il Giro e voglio fare una buona gara".