Ciclismo: Evenepoel è il nuovo campione del mondo  

Il belga domina la prova Elite uomini di Wollongong, ultimo evento della rassegna iridata. Trentin sfiora il podio ed è quinto

© Getty Images I Mondiali di ciclismo di Wollongong 2022 incoronano Remco Evenepoel, che si laurea campione del Mondo. In Australia, nell'ultimo evento della rassegna, il belga domina la prova Elite uomini trionfando dopo i 266,9 km con partenza da Helensburgh. Il podio si completa in volata con il francese Cristophe Laporte e con il padrone di casa Michael Matthews. L'Italia, invece, non va invece oltre il quinto posto di Matteo Trentin.

Un dominio. Non si potrebbe riassumere in modo migliore il successo di Remco Evenepoel nella prova Elite Uomini, evento che chiude i Mondiali di ciclismo di Wollongong 2022. Il 22enne non solo si prende l'oro, che al Belgio mancava dal 2012 con Gilbert, ma rifila un distacco impensabile alla vigilia: +2'21" sul resto del gruppo, con il podio che si completa con Cristophe Laporte (Francia) e con il padrone di casa Michael Matthews. Altro prestigiosissimo successo per Evenepoel in questo 2022 dopo quello nella Vuelta. L'azione decisiva arriva poco prima dell'ultimo parte del circuito di Wollongong, su cui si svolge la maggior parte della gara: 12 giri da 17,1 km ciascuno, un totale di 205,2 km sui 266,9 complessivi della prova in linea con partenza da Helensburg. A 17,1 km dal termine, Evenepoel ha già più di un minuto di vantaggio, ma non si accontenta, incrementa il distacco e taglia il traguardo in solitaria, senza nascondere la gioia per un successo incredibile a soli 22 anni, che si aggiunge inoltre al bronzo della cronometro. Dietro, parte la lotta per argento e bronzo e tra i protagonisti c'è anche l'Italia.

Tuttavia, il bergamasco Lorenzo Rota, così come Lutsenko e Jensen, non accelerano e vengono ripresi dal gruppo. Alla fine, la volata per il secondo posto premia la Francia con Laporte e l'Australia si prende il gradino più basso del podio con Matthews, con Wout van Aert quarto a sfiorare una grande doppietta per il Belgio. Chiude quinto, invece, Matteo Trentin. Per l'Italia si chiude dunque una rassegna con l'oro di Vittoria Guazzini nella cronometro Under 23, l'argento nella staffetta mista a squadre e il bronzo di Silvia Persico nella prova in linea Elite Donne.