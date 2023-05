Caos Covid al Giro: out Pozzovivo e Schmidt, stoppato Bystrøm

LA SITUAZIONE

Il lucano ha iniziato ad accusare i primi sintomi

© Getty Images Il Covid sta scombussolando il Giro d'Italia. Dopo le positività eccellenti di Ganna ed Evenepoel, questa mattina è arrivato il ritiro di Domenico Pozzovivo. Quello del lucano, che ha iniziato ad accusare i primi sintomi nella notte, è l'ottavo abbandono per Covid in questa edizione della corsa rosa. Insieme a lui anche il compagno Wurtz Schmidt della Israel-Premier Tech non è partito per la decima tappa, Scandiano-Reggio Emilia di 196 km. Per il danese test negativo, ma sintomi riconducibili al Covid.

Niente da fare anche per Sven Erik Bystrøm che ieri aveva annunciato di voler continuare il Giro nonostante la positività. Lo ha comunicato il suo team, la Intermarchè-Circus-Wanty. Bystroem aveva ricevuto il via libera dai team medici di Uci e Rcs per continuare la gara dopo essere risultato positivo al Covid, in assenza di sintomi e in conformità al protocollo UCI. Tuttavia ha iniziato a sviluppare sintomi nella notte e per precauzione e preservare la sua salute, tornerà a casa per riposare. Nel team forfait anche l'estone Rein Taaramae per problemi allo stomaco. L'atleta è comunque risultato negativo al Covid.