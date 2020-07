Brescia, travolta da un camion durante un allenamento: morta la ciclista Roberta Agosti

TRAGICO ALLENAMENTO

È morta a Brescia, travolta da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta durante un allenamento, Roberta Agosti, cinquant'anni, tesserata per il Team Millennium. Il tragico incidente è avvenuto a Castel Venzago, nelle campagne di Lonato. Presente nel gruppo al momento dello schianto anche il compagno della vittima, l'ex ciclista professionista Marco Velo oggi assistente del ct Davide Cassani. La donna è morta sul colpo.

Secondo quanto si apprende, Roberta si stava allenando con alcuni amici. Da Madonna della Scoperta si stavano dirigendo verso Lonato percorrendo una stretta strada di campagna. All'improvviso però si è scontrata con un camion del latte che procedeva in direzione opposta. Inutile l'intervento immediato di un'ambulanza sul posto e dell'elisoccorso. Per la compagna di Velo non c'è stato nulla da fare.