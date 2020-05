Ciclismo, Armstrong: "Il doping forse all'origine del mio cancro"

Il cancro, la malattia, le cure e il doping. Lance Armstrong torna in scena con una rivelazione shock. L' ex corridore americano, squalificato a vita per doping nel 2012 e privato della vittoria di 7 Tour de France, ha ammesso di aver assunto sostanze dopanti già a 21 anni e che non può escludere abbiano causato il cancro ai testicoli da cui è poi guarito. Alla domanda di un giornalista di ESPN se il cancro fosse dipeso dal doping, Armstrong ha detto: "Non lo so, ma certamente non posso escluderlo. L'unica cosa che dico è che l'unica volta nella mia vita che ho fatto uso dell'ormone della crescita è stato proprio nel 1996".